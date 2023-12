Coraz bliżej święta. I świąteczny jarmark w Zamościu

To wydarzenie zaplanowano w tym roku na weekend 16-17 grudnia. Natomiast jeszcze tylko do piątku chętni do wzięcia udziału mogą zgłaszać się do organizatorów.

To oferta skierowana do handlowców, rękodzielników i rzemieślników, którzy swoje towary i dzieła chcieliby wystawić na sprzedaż na Rynku Wielkim w Zamościu. Formularze są do pobrania na stronie internetowej Zamojskiego Domu Kultury, a już wypełnione należy wysyłać na adres: jarmark@zamosc.pl.

Zamojski Jarmark Świąteczny to jednak nie tylko kramy i stragany, ale również występy artystyczne i kolędowanie. Szczegóły programu mają być znane lada dzień.