Dla rodzin osób niepełnosprawnych. Świąteczna zbiórka w ten weekend

Ubiegłoroczna akcja zorganizowana przed Bożym Narodzeniem zaowocowała zgromadzeniem bardzo wielu produktów żywnościowych, które potem trafiły do potrzebujących (fot. Stowarzyszenie „Krok za krokiem”/Archiwum)

Kasze, makarony, konserwy, słodycze i wszystko inne, co ma długi termin przydatności do spożycia może trafiać do koszy, z którymi wolontariusze będą w nadchodzący weekend czekać w zamojskich sklepach.

