Droższe parkowanie w Zamościu już od czwartku. Prezent na Dzień Dziecka?

Bilety trzeba w Zamościu kupować, u parkingowych lub w automatach, w obrębie Starego Miasta (podzielonego na podstrefy A i B) oraz strefie 2, do której zaliczają są ulice Reja, Gminna i parkingi na os. Nowe Miasto.

Podstrefa A to: ul. Zamenhofa, Pereca, Kołłątaja, Ormiańska, Grodzka, Staszica, Żeromskiego, Kościuszki, Kolegiacka, Ratuszowa, Moranda, Solna, Daniłowskiego, Bazyliańska, Grecka, place Jaroszewicza, Wolności i Stefanidesa oraz skwer Jana Pawła II. Po podwyżce stawki wyglądają następująco: 5 zł – za pierwszą godzinę, 6 – za drugą, 7,2 – za trzecią i 5 – za każdą kolejną. Posiadacze Karty Zamościanina płacą odpowiednio: 3, 3,5, 4 i 3 zł.

W podstrefie B znajdują się parkingi przy parku na ul. Piłsudskiego oraz przy skwerze Mikołajczyka na ul. Partyzantów. Bilety za parkowanie kosztują tutaj odpowiednio 4, 4,5, 5 i 4 zł,a z kartą 2, 2,4, 2,8, 2 zł.

W strefie 2 także jest drożej, niż było, ale podobnie jak na Starym Mieście, mieszkańców Zamościa posiadających kartę mieszkańca podwyżka nie dotyka.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą RM Zamość bilety parkingowe nie będą wymagane w wigilię i sylwestra, jeżeli te dni będą robocze. Poza tym parkingi w podstrefie B będą darmowe od 1 października do końca marca dla wszystkich. Nie zmieniają się mandaty za niewykupienie biletu. To nadal 100 zł, ale tylko w sytuacji, gdy ktoś wpłaci pieniądze w ciągu 7 dni. Jeśli później, to jest dwa razy drożej.

A gdyby ktoś odwiedzając Zamość chciał na parkowaniu oszczędzić, to ma do dyspozycji sporo miejsc, w których bilety nie obowiązują. To położone w sąsiedztwie Starego Miasta parkingi od strony ulic Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy oraz na os. Planty.