Dziki luksus na ścieżkach parku narodowego. Już są zapisy

Spacer z psem po Roztoczu najwcześniej w 2038 roku. Teraz wstęp wzbroniony

Przykra niespodzianka – tak pan Marek, turysta z Małopolski określa to, co go spotkało, gdy zimowe ferie postanowił spędzić w Zwierzyńcu z rodziną i psem. Planował spacery po szlakach Roztoczańskiego Parku Narodowego, ale na miejscu dowiedział się, że wszędzie tam obowiązuje zakaz wstępu z czworonogiem.