Fontanna na Rynku Wodnym znowu tryśnie? Jest przetarg na modernizację

Fontanna na Rynku Wodnym dawała wiele radości dzieciom. Ale od kilku sezonów nie była uruchamiana (fot. Archiwum)

Przez dwa ostatnie sezony fontanna na Rynku Wodnym w Zamościu nie działała. Bo się zupełnie popsuła, a koszt naprawy był tak duży, że miasto nie chciało na to wykładać pieniędzy. Teraz jest plan, by się za to zabrać.

