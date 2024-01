Gdy bezrobotny zostaje własnym szefem. Może dostać nawet 30 tys. zł

Nabór wniosków ruszył w poniedziałek i potrwa dwa tygodnie (od 15 do 26 stycznia). Mniej więcej do połowy lutego powinno być wiadomo, komu zostanie przyznane wsparcie.

Jak czytamy w komunikacie zamojskiego pośredniaka, do starania się o wsparcie szczególnie zachęcane są osoby w wieku powyżej 55 lat, ale również młode, do 29 roku życia.

Szanse na dotację mają też długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby niepełnoisprawne bądź o ograniczonej mobilności. Zastrzyk gotówki na własny biznes mogą dostać także ci, którzy odchodzą z rolnictwa oraz osoby, ”którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie”.

Aby wnioski zostały rozpatrzone, muszą trafić do sekretariatu PUP w Zamościu do godz. 15 w piątek 26 stycznia. Dotyczy to również tych wysyłanych pocztą. Więcej informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 19 lub pod nr tel: 84 638 33 60.

Pieniądze, którymi w ramach projektu „Kompleksowo-zawodowo” dysponuje zamojski PUP pochodzą ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.