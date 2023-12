Gdzie spędzić Sylwestra? Kino zaprasza na seans z szampanem

Na sylwestrowy wieczór (zacznie się o godz. 19.30) w repertuarze zamojskiego kina zaplanowano projekcje dwóch filmów. To polskie produkcje „Piep*zyć Mickiewicza” i „Fuks 2”.

W pierwszym z filmów Dawid Ogrodnik wciela się w rolę ekscentrycznego belfra, polonisty, który musi sobie poradzić z niepokornymi uczniami uważanymi za zakałę szkoły.

Natomiast „Fuks 2” to pełna zaskoczeń i zwrotów akcji komedia gangsterska z Januszem Gajosem i Maciejem Stuhrem. Film nawiązuje do kultowego obrazu sprzed lat, ale opowiada nową historię we współczesnych realiach.

Ale Sylwester w zamojskim kinie to nie tylko filmy. Między seansami widzowie mogą liczyć na lampkę szampana i konkursy z nagrodami. Wstęp na cały wieczór kosztuje 55 zł.