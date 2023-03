Hulajnogi wracają do Zamościa. Na Chełm też przyjdzie czas

– W 2022 r., dzięki korzystaniu z e-hulajnóg Lime, w Zamościu użytkownicy przyczynili się do redukcji poziomu CO2 o ponad 2 tys. kg – tak Marta Polek odpowiedzialna za PR operatora pojazdów chwali ten środek transportu.

Dodaje, że od 16 marca na ulicach Zamościa pojawi się mniej więcej tyle samo hulajnóg, ile było w ubiegłym roku.

– Choć jeśli okaże się, że zapotrzebowanie będzie większe, to flota zostanie powiększona – obiecuje.

Przy okazji przypomina, że do korzystania z hulajnóg niezbędne jest pobranie specjalnej aplikacji. Podkreśla również, że jazda nimi wymaga stosowania się do kilku zasad.

Jeździć należy przede wszystkim ścieżkami rowerowymi, a jeśli ich nie ma, po prostu chodnikiem albo jezdnią, ale wówczas tylko tam, gdzie dopuszczalna prędkość do 30 km/h. Co ważne, hulajnogą nie wolno jechać szybciej niż 20 km/h. Niedopuszczalne jest też przewożenie pasażerów, a także kierowanie pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Pamiętać należy ponadto, by hulajnogi parkować równolegle do chodnika, jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi, czyli jak najdalej jezdni. To o tyle istotne, że w poprzednim sezonie w Zamościu było wiele skarg na to, że popularne zwłaszcza wśród młodych ludzi pojazdy były porzucane byle gdzie, a często tak, że tarasowały przejście pieszym.