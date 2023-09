I już po studiach. Uroczyste czepkowanie w Akademii Zamojskiej

Uroczystość odbyła się w środę. Naukę na studiach I stopnia, uzyskując tytuł licencjata zakończyło w ten sposób kilkadziesiąt osób, głównie kobiet, ale było kilku mężczyzn. Uroczystość czepkowania była połączona z pasowaniem na pielęniarki i pielęgniarzy. Część z tych absolwentów będzie kontynuować naukę w zamojskiej uczelni na studiach II stopnia.

– Zawód pielęgniarki i pielęgniarza to duże wyzwanie i odpowiedzialność. To niekończąca się walka o ludzkie życie i zdrowie. Wasza służba wymaga pokładów cierpliwości, zrozumienia i wrażliwości – mówiła do wszystkich kierownik Zakładu Pielęgniarstwa AZ dr n. med. Beata Biernacka.

W środowej uroczystości poza wykładowcami i władzami uczelni wzięli też udział przedstawiciele szpitali z regionu.