Jarmark Hetmański 2023. Dwa dni handlowania, konkursy i koncerty. Program

Jarmark Hetmański w Zamościu to przede wszystkim wielkie targowisko sztuki ludowej, regionalnych smakołyków, pamiątek, ale do miasta docierają na to wydarzenie handlowcy oferujący również wiele innych artykułów.

Dwudniowemu handlowaniu towarzyszą też tradycyjnie liczne wydarzenia kulturalne i zawsze prezentacja ginących zawodów oraz kulinarne konkursy. Tak będzie i w tym roku w weekend 3-4 czerwca.

A oto jak wygląda szczegółowy program imprezy:

3 czerwca, Rynek Wielki

12:00 oficjalne rozpoczęcie

12:30 kulinarne show w wykonaniu Marcina Sikory

14:00 Konkurs Potraw „Smaki Zamościa i Roztocza”

15:00 kapela Kanka Franka

16:00 ogłoszenie wyników Konkursu Potraw

18:30 koncert Rzeszów Klezmer Band

20:00 potańcówka z Orkiestrą Jarmarku Hetmańskiego

21:00 potańcówki ciąg dalszy, Brama Spotkań

4 czerwca, Rynek Wielki