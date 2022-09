Już po studiach. Czepki włóż. Są nowe pielęgniarki i pielęgniarze

„Jestem z Ciebie dumna!”, „Gratuluję wysiłku - udało Ci się!” – to słowa, które wykładowcy kierowali do osób kończących pielęgniarstwo I stopnia. A później byli świadkami jak absolwentki tego kierunku miały zakładane na głowy czepki (dla mężczyzn, których było dwóch, przewidziano przypinki pielęgniarskie), by wreszcie złożyć przysięgę i zaśpiewać „Hymn Pielęgniarek i Położnych”.

– Przyjęcie pielęgniarskiego czepka oznacza przyjęcie do grupy zawodowej. Dziękuję wam za zaangażowanie, poświęcenie i wkład pracy w trakcie studiów. Jestem dumna z Waszej pracy i osiągnięć, jako studentów i już absolwentów – mówiła podczas uroczystości dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa AZ. I zachęcała wszystkich licencjatów do poszerzania wiedzy i kontynuowania w Zamościu pielęgniarskich studiów magisterskich.

W „czepkowaniu”, poza wykładowcami i władzami uczelni wzięła udział także Danuta Kusiak z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu. Swoim młodszym koleżankom i kolegom gratulowała i życzyła, by po pracy do domu zawsze wracali zadowoleni z tego, że służą drugiemu człowiekowi.

Akademia Zamojska, wcześniej jako Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu kształci pielęgniarki od 2017. W tym roku studia licencjackie na tym kierunku ukończyły 52 osoby, a od początku już ponad 130. Pierwszych magistrów AZ „wypuści” dopiero za jakiś czas. Tymczasem nadal, do 22 września trwa rejestracja na studia pielęgniarskie w kolejnym roku akademickim. Od października AZ kształcić będzie również położne, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.