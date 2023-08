Kiedy dziecko potrzebuje wsparcia. Gdzie po pomoc w Zamościu?

– Wsparcia młodym ludziom udzielaliśmy od dawna, wprowadzone rok temu zmiany systemowe sprawiły, że zakres naszej pracy na rzecz najmłodszych pacjentów poszerzył się i nałożyło to na nas konieczność spełnienia nowych wymagań – tłumaczy Izabella Kwiatkowska, prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, które przy ul. Kilińskiego 68G prowadzi CZP dla Dzieci Młodzieży.

Zapotrzebowanie na finansowaną przez NFZ, a więc dla młodych pacjentów bezpłatną działalność tej placówki jest ogromne.

– Po roku funkcjonowania poradni można stwierdzić, że około 900 młodych osób skorzystało z jej usług. Zrealizowano około 3 tys. porad w ramach CZP dla Dzieci i Młodzieży (dane na koniec czerwca 2023 r – red.) – wskazuje prezes Kwiatkowska.

Mówi, że zapotrzebowanie jest dużo większe, jednak barierę stanowi brak lekarzy psychiatrów z uprawnieniami do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży. W Zamościu jest w tej chwili dwoje takich specjalistów.

– A kolejki na wizyty do nich, niestety, długie. Niedawno zapisywaliśmy pacjentów na listopad. Choć oczywiście w sytuacjach wyjątkowo trudnych, pilnych, staramy się te terminy skracać do minimum – podkreśla nasza rozmówczyni.

W zamojskim CZP młodzi ludzie mają nie tylko możliwość skorzystania z diagnozy lekarskiej psychiatrycznej, ale również psychologicznej, a także psychoterapii indywidualnej oraz terapii systemowej. – Dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego w postaci darowizny pieniężnej w kwocie 10 tys. zł na rzecz ZSOZP, udało się nam doposażyć poradnię dla dzieci i młodzieży w testy psychologiczne służące do diagnozowania problemów i zaburzeń u młodych osób – mówi z satysfakcją Izabella Kwiatkowska.

Eksperci przypominają, by nie lekceważyć żadnych niepokojących zachowań u dzieci. Jakie symptomy powinny zwracać uwagę dorosłych? – Z pewnością jest to opóźnienie mowy. Często słyszę, że chłopcy zaczynają mówić później, albo że osoba z bliskiej rodziny zaczęła mówić bardzo późno i to dziedziczne… Opóźnienie mowy zawsze wymaga konsultacji z psychologiem i logopedą, żeby objąć dziecko działaniami wspierającymi lub terapeutycznymi, wykluczyć lub zdiagnozować zaburzenia rozwojowe. O wiele więcej i szybciej można uzyskać efekty pracując z 2-letnim dzieckiem niż 6-latkiem – podpowiada Nina Oktaba, psycholog z CZP.

Jeśli zaś chodzi o dzieci starsze, zaniepokoić powinno np. to, że nastolatek nie chce wychodzić z domu, cały czas spędza w pokoju, mówi, że nie ma siły, jest smutny.

– Opiekunowie powinni zwrócić uwagę na każdą zmianę zachowania u swojego dziecka, np. zwiększoną drażliwość, płaczliwość, wahania nastroju, zwiększony lęk i obawy – dodaje psycholog Izabela Pałyga. I dodaje: – W każdej niepokojącej sytuacji warto umówić się dzieckiem na konsultację do psychologa, gdzie można porozmawiać o swoich obawach, trudnościach, a przede wszystkim zdiagnozować problem i uzyskać skuteczną pomoc.

Aby umówić się na wizytę w zamojskim CZP nie jest potrzebne żadne skierowanie. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 i w tym czasie można telefonować pod nr: 84 627 11 15. Z pomocy ekspertów mogą tutaj oczywiście korzystać również dorośli.