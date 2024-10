Kochała Zamość ponad wszystko. Chcą tablicy dla wybitnej badaczki historii miasta

Temat wypłynął na ostatniej sesji (28 października), gdy Agnieszka Jaczyńska, radna klubu Koalicji Obywatelskiej odczytała wniosek, jaki skierowała do prezydenta Zamościa. Poprosiły ją o to, jeszcze gdy była przewodniczącą Rady Miasta Zamość, dwie zamościanki Maria Fornal i Ewa Dąbską. To one przy wsparciu wielu, już ponad 1100 osób, które podpisały się pod pomysłem, wyszły z inicjatywą, by upamiętnić Bogumiłę Janinę Sawę. Tablica jej poświęcona miałaby zawisnąć na ścianie staromiejskiej kamienicy przy Rynku Wielkim 5a.

Dlaczego akurat tutaj? Bo to na tym budynku, przy wsparciu finansowym Bogumiły Sawy, odtworzono przed laty attyki.