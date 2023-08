Kolejna rocznica Bitwy pod Komarowem. Wokół pomnika już ładniej

W tym roku, 103. rocznica bitwy, podczas której wojska polskie na polach pod Komarowem rozgromiły armię Budionnego, odbędą się w tym samym miejscu. Ale wygląda ono już inaczej niż w sierpniu 2022.

– Ten rok był dla nas bardzo, bardzo pracowity, ale zrealizowaliśmy wszystko, co na ten czas było planowane – mówi Tomasz Dudek, prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

Już zeszłego roku jesienią zainstalowany został monitoring, dzięki czemu monument może być stale obserwowany, a kamery rejestrują wszystko, co wokół niego się dzieje. – To było dla nas niezmiernie ważne, bo jednak to miejsce odosobnione, a chcieliśmy zapobiegać aktom wandalizmu. I na szczęście do niczego takiego nie doszło – podkreśla nasz rozmówca.

Już w tym roku przystąpiono do zagospodarowania terenu wokół pomnika. Powstały utwardzone dojścia do niego. A w zeszłym tygodniu posiana też została trawa. Organizatorzy uroczystości planowanych na 27 sierpnia liczą, że do tego dnia wzejdzie i będzie zielono.

– Wszystko to zostało wykonane przez nasze stowarzyszenie, które utrzymuje się wyłącznie z darowizn. A koszty były niemałe, znacząco przekroczyły 200 tys. zł – podkreśla Tomasz Dudek.

Liczy, że wpłaty będą dokonywane nadal (numer konta można znaleźć na stronie internetowej bitwapodkomarowem.pl). – Po pierwsze samo utrzymanie pomnika kosztuje, opłacamy energię elektryczną, internet, który jest niezbędny przy monitoringu itd. Poza tym, chcielibyśmy jeszcze ustawić ławeczki no i dodatkową tablicę z informacjami o naszych darczyńcach. Ale to zamierzenia na kolejny rok – mówi Dudek.

Najbliższe plany, to obchody 103. rocznicy Bitwy pod Komarowem. Znany jest już ich program. Zacznie się od polowej mszy, po której ma się odbyć część uroczystości z ceremoniałem wojskowym. Widowiskowe pokazy kawaleryjskie, które co roku na rocznicowe obchody ściągają tłumy, przewidziano na godz. 13.30.