Wielki konar kasztanowca spadł na ludzi w Zamościu. Mamy nowe informacje

Budżet obywatelski Lublina. Sporo projektów odpadło (pełna lista)

Do czwartku jest czas by się odwołać od decyzji zespołu oceniającego wnioski budżetu obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy złożyli ich 187 a 134 trafiły na listę pomysłów zakwalifikowanych do głosowania. To jubileuszowa, dziesiąta edycja BO w Lublinie.