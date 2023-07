Lato w Zamościu już powoli się kończy

W środę wieczorem (godz. 18) na Rynku Wielkim w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego zobaczyć będzie można „Echa” Teatru Migro z Krakowa. To przedstawienie nie jest biletowane. Spektakl inspirowany książką Agnieszki Pajączkowskiej „Wędrowny zakład fotograficzny”, wktórym nie padnie ani jedno słowo, ale za to użyty będzie unikatowy język ruchu, jest impresją na temat Kresów Wschodnich, opowieścią o przeszłości i zaproszeniem do przyjrzenia się własnym korzeniom i ich roli we współczesnym świecie.

Dzień później, już w Zamojskim Domu Kultury (godz. 19) Teatr Dramatyczny z Warszawy zaprosi na przedstawienie „Chłopaki płaczą”. Aktorzy: Waldemar Barwiński, Robert T. Majewski, Henryk Niebudek, Michał Balicki, Paweł Tomaszewski i Karol Wróblewski spróbują pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie czy niemoc i bezradność to stany, do których potrafi się przyznać mężczyzna żyjący w Polsce 2023 roku. Wejściówki kosztują 50 zł.

A na finał, w sobotę (godz. 21.30) zaplanowano spektakl „Lady Zamość”. Zostanie wystawiony na Rynku Wodnym (wstęp wolny) z udziałem sześciu pięknych kobiet-aktorek. Co zaprezentują? To organizatorzy pozostawiają niespodzianką.