Lubelskie. Fiat w rowie z wodą. Kierowca pijany

– Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat oraz kara pieniężna od 5 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – uczula policja i wskazuje na wypadek, do którego doszło w czwartek między miejscowością Mokre a Żdanów.

Około godziny 12.30 drogą powiatową jechał 62-latek kierujący fiatem. Na zakręcie samochód wypadł z trasy, zjechał na pobocze, a następnie do rowu.

– Fiatem kierował 62-letni mieszkaniec gminy Zamość. Podróżował sam, o własnych siłach wyszedł z rozbitego samochodu. Funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol, a przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło, że był nietrzeźwy. 62-latek w organizmie miał ponad 1,7 promila – podaje policja.

Po badaniach w szpitalu okazało się, że mężczyźnie nic się nie stało. Policjanci zatrzymali 62-latkowi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu.