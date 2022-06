Lubelskie. Szukali zaginionego 64-latka. Odnaleźli dwa ciała

– W sobotę rodzina powiadomiła o zaginięciu 64-letniego mieszkańca Szczebrzeszyna. Ostatni raz bliscy widzieli go w piątek – informuje st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – W godzinach przedpołudniowych wspólnie z kolegą spożywał alkohol, po tym obaj wyszli z domu. Do chwili zgłoszenia zaginięcia nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zaginionego 64-latka szukali policjanci ze Szczebrzeszyna i Zamościa. Poszukiwania zakończyły się tragicznie. – Mężczyznę odnaleziono w nieczynnym zbiorniku na nieczystości znajdującym się na terenie posesji, gdzie mieszkał. W zbiorniku tym odnalezione zostało również ciało jego znajomego – 39-latka ze Szczebrzeszyna, z którym dzień wcześniej spożywał alkohol i razem wyszli z domu – dodaje rzeczniczka KMP w Zamościu.

Śledczy ustalają jak doszło do tragedii. Prokurator zarządził sekcje zwłok.