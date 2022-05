Maseczki, gaz, paralizator i akt oskarżenia. Finał głośnej interwencji w galerii handlowej

Bramka, głowa gaz

Co prawda mężczyzna założył maseczkę, którą otrzymał od ochroniarza centrum handlowego, ale po wejściu do jednego ze sklepów zaczął wykrzykiwać pod adresem mundurowych wulgaryzmy, a sekundowała mu w tym siostra. Patrol spokojnie czekał w pasażu handlowym, aż dwójka wyjdzie ze sklepu. A ta nie spuszczała z tonu: brat i siostra ruszyli w kierunku funkcjonariuszy. 32-latek rzucił się na policjanta, próbując uderzyć go pięścią w twarz, pchnął na bramkę antykradzieżową i kilkakrotnie uderzył w głowę. Napastnik nie chciał się uspokoić, został więc powalony na ziemię. W ruch poszły kajdanki i paralizator. Gazem łzawiącym została zaś „potraktowana” 31-latka, która stając w obronie brata szarpała policjanta, utrudniając przeprowadzenie interwencji.

Oboje zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy. Śledczy wnioskowali o areszt tymczasowy dla Mateusza K., ale sąd uznał, że wystarczy policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Wobec Kamili K. również zastosowano dozór, a także zakaz opuszczania kraju. Śledztwo w ich sprawie zakończyło się i Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obojgu. Odpowiedzą za czynną napaść na funkcjonariuszy.

– Ponadto na mężczyźnie ciąży zarzut znieważenia funkcjonariuszy i stosowania gróźb w celu zmuszenia do zaniechania wykonywania czynności służbowych. Kobieta również odpowie za znieważenie, a także stosowanie przemocy w celu zaniechania czynności – informuje Artur Szykuła, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Dodaje, że rodzeństwo nie przyznało się do żadnego ze stawianych im zarzutów. Obojgu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Podziękowania dla funkcjonariuszy

Niezależnie od prokuratorskiego śledztwa sprawę prawidłowości interwencji i m.in. użycia w jej trakcie gazu i paralizatora badali przełożeni policjanta.

– Zarządzone przez komendanta miejskiego czynności wyjaśniające nie potwierdziły, aby policjant popełnił jakiekolwiek przewinienie dyscyplinarne – informuje Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Dodajmy, że niedługo po zdarzeniu w zamojskim magistracie zorganizowano spotkanie, podczas którego prezydent Zamościa Andrzej Wnuk i komendant wojewódzki policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki podziękowali policjantowi i strażnikowi miejskiemu za podjęte przez nich działania. Funkcjonariusze otrzymali wówczas także drobne upominki.