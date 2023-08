Mężczyzna wszedł do szamba. Dopiero namowy strażaków pomogły

Cztery pary butów w plecaku pielgrzyma. Zamość już w drodze na Jasną Górę

Jezus na nas idących do Maryi ma swoje oko. Zawsze odczuwajcie na sobie spojrzenie Jezusa pełne miłości – mówił w środę rano podczas homilii biskup Marian Rojek, zwracając się do pielgrzymów, którzy zaraz po mszy ruszyli na trasę do Częstochowy.