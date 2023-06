Nauka ponad granicami. Między Zamościem, Osmaniye i Miranda do Corvo

Pierwsze międzynarodowe, naukowe spotkanie odbyło się w Polsce we wrześniu 2021 roku. Do Zamościa wraz ze swoimi opiekunami przyjechali nauczyciele z Turcji i Portugalii. Podczas zorganizowanych wówczas „lekcji” poznali m.in. podstawy budowania i programowania robotów oraz wykorzystania w pracy wirtualnych okularów.

Do drugiej wymiany doszło na przełomie maja czerwca 2022 w Portugalii.

– Tematem przewodnim spotkania było: My smartphone is on. Koordynator szkoły Agrupamento de Escola Miranda do Corvo zorganizował polskim i tureckim uczniom warsztaty z robotyki z programowaniem Mbots oraz warsztaty Using mobile phones in the classroom, szkolenie Video story, podczas którego uczono tworzyć e-book i e-przewodniki w aplikacji Padlet – wspomina Justyna Babiarz-Furmanek, koordynatorka projektu w zamojskiej podstawówce.

W listopadzie zeszłego roku grupa uczniów z Zamościa wybrała się natomiast do Turcji, gdzie Osmaniye nauczyciele ze szkoły partnerskiej Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Markezi zorganizowali bardzo intensywny i pracowity tydzień dla Polaków i Portugalczyków. W programie znalazły się warsztaty: Robotics in Aruino, Mobile Coding, 3D printing, Artificial Intelligence on mBlock, Sensing the Environment with the Sensors, Traditional Children’s Games, Art of Ebru, Traditional Archery, Space Observation with Telescope.

Ostatnie spotkanie przypadło na maj tego roku. Tym razem znów gospodarzem była zamojska Ósemka. Uczestnicy w międzynarodowych parach budowali modele z klocków, po czym programowali je, a na warsztatach Minecraft wszyscy uczyli się programowania blokowego, pracy z przestrzenią 3D i poznawali podstawy języka JavaScript.

Co ważne, w trakcie każdego z tych spotkań nie brakowało czasu na integrację, wspólne wyjazdy do miejsc ważnych w historii i kulturze partnerskich krajów.

– Te trzy lata polsko-portugalsko-tureckiej współpracy zaowocowały wzrostem jakości nauczania w każdej z partnerskich placówek, dodatkowo zbudowały niezwykłą wieź między uczestnikami wymiany, co dało się zauważyć po trudnych doświadczeniach Turcji, kiedy to szkoła partnerska ucierpiała w trzęsieniu ziemi – podkreśla Justyna Babiarz-Furmanek. Ósemka zorganizowała wówczas pomoc humanitarną, która szybko dotarła na miejsce. Teraz przyjaźnie między uczniami pięknie „kwitną” online.