Nie można oderwać wzroku. To jest siła kobiecego rugby

Wernisaż zbioru fotografii pod wspólnym tytułem "Siła kobiecego rugby" zaplanowano na piątek, 12 maja, o godz. 17 w Galerii Fotografii Ratusz na zamojskim Starym Mieście. Do udziału w otwarciu wystawy, w którym weźmie udział autor, ale też odwiedzeniu jej później zapraszają organizatorzy, czyli Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.

Respondek swoje zdjęcia poświęcił zawodniczkom drużyny "Biało-Zielone Ladies Gdańsk ", które od 2011 nieprzerwanie zdobywają tytuły mistrzyń Polski. Są również klubowymi wicemistrzyniami Europy w Lidze Mistrzów. A część z nich stanowi trzon reprezentacji Polski, która zdobyła w ubiegłym roku tytuł Mistrzyń Europy i zajęła 10 miejsce na Pucharze Świata w RPA.

A na co dzień te sportsmenki to... nauczycielki, księgowe, studentki, maturzystki, wojskowe, masażystki, ortopedki, kobiety z pasją, matki, żony, partnerki.

Wystawa, która od piątku ma być dostępna w Zamościu przedstawia zderzenie kilku światów gdańskich rugbystek: zawodowego, prywatnego, bardzo osobistego i boiskowego. To trzeba zobaczyć!!!

A czasu na to nie ma zbyt wiele. Zdjęcia w Galerii Fotografii Ratusz będą do podziwiania tylko przez miesiąc, do 13 czerwca.

Jarosław Respondekjako fotoreporter pracuje od 2008 roku, a w kolejnym w jego pracach zaczęło się przewijać rugby. Wspiera klub BZLG również dlatego, że... gra w nim jego żona Klaudia.

W 2019 roku obronił licencjat w Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie pod okiem Rafała Milacha. Jest laureatem konkursów: trzykrotnie Grand Press Photo (2013, 2014, 2021), międzynarodowego konkursu IPA, Discover Europe, zdobywca Grand Prix 25. edycji Gdańsk Press Photo.