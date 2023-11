Nie tylko „Windą do nieba”. Największe przeboje „2 plus 1” symfonicznie

0 A A

Zespół "2 plus 1" podczas występu w 1972 roku (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Przez wiele lat byli na topie. Ich przeboje, jak „Windą do nieba” czy „Chodź, pomaluj mój świat” śpiewała cała Polska. Później zespół „2 plus 1” zawiesił działalność, ale muzyka przetrwała. Piosenki legendarnej grupy są wciąż żywe, a niedługo będzie ich można posłuchać w Zamościu i to w wyjątkowej odsłonie.

