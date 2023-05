Noc Muzeów w lesie. RPN zaprasza

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN w Zwierzyńcu (ul. Plażowa 3) na Noc Muzeów przygotował kilka propozycji, na tyle różnorodnych, że zadowolone powinny być zar4ówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.

Wszystko zacznie się w sobotę o godz. 18. Do 22 zwiedzać będzie można wystawę „W krainie jodły buka i tarpana”, .

Pod hasłem "Tajemnice ciemności" kryją się natomiast planowane między godz. 18 a 20 gry i zabawy edukacyjne. O tej samej porze rozpalone zostanie ognisko, przy którym czas spędzić będzie można do godz. 22. Chętni wejdą również do planetarium, by oddać się nocnym obserwacjom nieba.

Wszystkie atrakcje są udostępniane oczywiście za darmo.