Stacjonowała tu amerykańska armia. Lotnisko w Mokrem czeka duża inwestycja

Zasadniczą część zadania, czyli budowę nowego pasa startowego o długości 950 i szerokości ok. 50 metrów powierzono miejscowej firmie Zakład Budowlano-Transportowy DROGMOST z Mokrego, która w przetargu zadeklarowała wykonać prace za blisko 6,5 mln zł.

Z kolei wykonaniem ogrodzenia (koszt to ponad 680 tys. zł) zajmą się pracownicy firmy Dachy – Usługi Blacharsko-Dekarskie Grzegorza Gałana z Majdanu Wielkiego, a system świateł wzdłuż pasa i krawędziowych zbuduje w Mokrem za blisko 1,7 mln zł spółka Heli Factor z Warszawy.

Całość prac ma być zrealizowana najpóźniej do początku września. Nadzór inwestorski nad całością ma sprawować firma Mako Consulting z Zamościa.

Na przebudowę lotniska Starostwo Powiatowe w Zamościu pozyskało ok. 3 mln zł z Polskiego Ładu. Pierwotnie zakładano, że samorząd dołoży do tego niespełna półtora miliona, jednak już pierwszy przetarg pokazał, że to będzie zdecydowanie za mało. Dlatego ostatecznie decyzją radnych powiatowych dodatkowe środki wygospodarowano w budżecie.

Tym cywilnym lotniskiem sportowym zarządza Aeroklub Ziemi Zamojskiej. To tutaj od lutego do maja 2022 roku stacjonowali żołnierze elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej amerykańskiej armii. Zostali tu skierowani w ramach ochrony wschodniej flanki NATO.