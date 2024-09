Od prezentera w TVP po właściciela pensjonatu. Rafał Brzozowski po utracie pracy wybrał Lubelszczyznę

Rafał Brzozowski stał się sławny dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland". Piosenkarz, pomimo że nie zajął pierwszego miejsca stał się popularny i rozwijał swoją karierę. W późniejszych latach jeszcze większą popularność zyskał dzięki prowadzeniu programów "Koło fortuny", "Jaka to melodia?" czy "The voice senior". Wokalista prowadził także popularny festiwal w Opolu.

Po zakończeniu współpracy z TVP Rafał Brzozowski postanowił pójść zupełnie inną ścieżką kariery. Poszedł w hotelarstwo i już od września w Zamościu ruszy jego pensjonat "Brzozowy dwór".

- Chciałem wam przedstawić coś, co będzie dla mnie wielkim, wielkim wyzwaniem. To Brzozowy Dwór. Jeszcze prace trwają, ale już niedługo. To jest dom rodzinny moich dziadków i pradziadków, który wykupiłem, wyremontowałem i niebawem otwieramy tutaj apartamenty by móc zamieszkać w Zamościu i zwiedzać Roztocze - mówi Rafał Brzozowski w opublikowanym na instagramie nagraniu.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rafał Brzozowski (@rafal_brzozowski_official)





W rozmowie z portalem Fakt.pl Brzozowski przytacza historię tego miejsca.