Piłkarze Gaudium Zamość najlepsi w Bielik Cup 2023

Zanim młodzi piłkarze do niego dotarli, musieli wykazać się umiejętnościami podczas jednego z wielu turniejów eliminacyjnych, któe od listopada rozgrywano m.in. w Poznaniu, Zabrzu, Gliwicach oraz stolicy Małopolski. W całych zawodach wzięło łącznie udział ok. 400 klubów, szkółek i akademii piłkarskich z całej Polski.

W weekend doszło do decydujących pojedynków. Ostatecznie w meczu o pierwsze miejsce piłkarze DKS Gaudium pokonali drużynę Falubaz Zielona Góra 1:0, co pozwoliło im wrócić do Zamościa z efektownym Bielikiem. Indywidualną nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju zdobył także Filip Czuba z Gaudium.

Gratulacje należą się całej drużynie, która w Bielik Cup 2023 występowała w składzie: Ignacy Krysiak, Kajetan Jędrzejewski, Paweł Mazur, Liam Matysiak, Filip Czuba, Sebastian Kulik, Kacper Misiura, Lizak Sebastian, Igor Lewandowski, Stanisław Szczepaniak, Antoni Miszczyszyn, Przemysław Ostański. Trenerami ekipy są Damian Otręba i Dariusz Herbin.