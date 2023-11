Pocztówki i znaczki z Zamościa powędrują w Polskę. Stworzyły je przedszkolaki

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Znaczek z Zamościa” zorganizowany został przez Przedszkole Miejskie nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu we współpracy z Pocztą Polską w ramach Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego.

Zadaniem dzieci było stworzenie obrazków przedstawiających najbardziej znane i charakterystyczne lokalizacje w mieście. Organizatorzy otrzymali 63 prace z 14 przedszkoli. Dzieci na swoich dziełach zaprezentowały w wielu technikach nie tylko Ratusz i ormiańskie kamieniczki, ale też ZOO, park, fortyfikacje, pomnik założyciela Zamościa Jana Hetmana Zamoyskiego.

Nagrody zostały przyznane w kilku kategoriach wiekowych, ale były też dwie główne. Jedną za swoją zamojską pocztówkę otrzymała Kaja Skiba z PM nr 6, a drugą za znaczek Cezary Czerniak z PM nr 12.

Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, w poniedziałek w siedzibie Poczty Polskiej w Zamościu ta dwójka młodych twórców, a także pozostali laureaci odebrali gratulacje i cenne upominki. Ale Kaja i Czarek mają jeszcze jeden powód do satysfakcji. Ich obrazki znajdą się na prawdziwych pocztówkach i prawdziwych znaczkach.

– Nie chcieliśmy, aby ten konkurs zakończył się na rozdaniu nagród, ale aby żył – mówi Aleksandra Baranowicz, dyrektor PM nr 7.

Z radością opowiada, że udało się pozykać darczyńcę, który wyłożył pieniądze na druk 200 pocztówek według zwycięskiego obrazka 6-letniej Kai. To Piotr Zgnilec, właściciel zamojskiej agencji ubezpieczeniowej. Z kolei Bożena Pawluk, naczelnik Urzędu Pocztowego z ul. Kościuszki w Zamościu zadbała o to, aby projekt 4-letniego Cezarego znalazł się na prawdziwych pocztowych znaczkach.

Ale to nadal nie kończy całego konkursowego przedsięwzięcia.

– Będziemy promować Zamość. Kartki trafią do wielu pocztówek w całej Polsce, ale też my wybierzemy przedszkola z różnych części kraju, do których wyślemy je z życzeniami od nas i poprosimy przy okazji o to, by tamtejsze przedszkolaki pocztówki z widokami swoich miast wysłały do nas. To będzie taka międzymiastowa promocja – dodaje dyr. Baranowicz.

Poza Pocztą Polską partnerami w organizowanym przez przedszkole konkursie byli jako fundatorzy nagród: Partnerami w konkursie byli: Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera, Archiwum Państwowe w Zamościu, Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał” w Zamościu, Park Trampolin Fort Jump w Zamościu, Księgarnia „Trio z Roztocza, Książnica Zamojska, Księgarnia na Solnym, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu. Patronat honorowy sprawował nad rywalizacją przedszkolaków sprawował prezydent Zamościa.