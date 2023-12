Pojadą kolędować do Będzina. Śpiewały najpiękniej ze wszystkich

To jest już 30. edycja tego muzycznego wydarzenia, do którego eliminacje od lat organizowane są w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Tym razem przed członkiniami jury Elżbietą Kozyrą, wokalistką, wieloletnią solistką Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu i Barbarą Rabiegą, również związaną przez lata z Namysłowiakami, a także ZpiT Zamojszczyzna zaprezentowało się w w sumie 17 wykonawców: zespołów, duetów i solistów.

Zdaniem ekspertek najpiękniej kolędowały „Galicjanki” z Roztocza oraz Maja Rębisz. I to one zdobyły śpiewająco awans do Będzina.

Ponadto jury zdecydowało przyznać wyróżnienienia. Otrzymali je: Szymona Hałasy ze Studia „Lokal Vokal” oraz duetu „Mamiga” z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie w składzie: Iga Piotrowska i Karolina Piotrowska .

Wielki finał festiwalu w Będzinie odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2024.