Pomost nad zalewem. Ledwie stanął, a już się rozłazi

Budowlaniec: Na to nie ma siły

W poniedziałek rano byliśmy nad zalewem. Na pomoście pracowało już od świtu dwóch mężczyzn. Na szczytach poręczy przymocowywali dość grube deski. – Takie zlecenie dostaliśmy, więc to robimy – tłumaczył swoją obecność jeden z pracowników.

Pytany o pęknięcia elementów pomostu wzruszył ramionami. Jego zdaniem, to nic nadzwyczajnego.

– To są tzw. pęknięcia rdzeniowe. Na to nie ma siły. Tak się dzieje prawie zawsze – stwierdził kategorycznie. I dodał, że wie co mówi, bo jest budowlańcem, a „z drewnem pracuje od zawsze”.

– A już w takich warunkach jak tutaj, gdzie jest duża wilgotność, a jednocześnie ostatnio były bardzo wysokie temperatury, to jest norma – ocenił mężczyzna. Dodał również, że wlewanie w szczeliny silikonu to powszechna praktyka i zapewnił, że pęknięty nawet dość głęboko słupek w żaden sposób nie stwarza zagrożenia dla kogokolwiek. – Oczywiście można było użyć drewna klejonego, jest mocniejsze, ale też pięć razy droższe – podsumował budowlaniec.

Dokładnie takie same zapewnienia dotyczące stabilności konstrukcji otrzymał od wykonawcy, kierownika i inspektora nadzoru Stanisław Flis.

– Dlatego mimo faktu, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak pomost wygląda, nie zdecydowaliśmy się go zamykać. Zwłaszcza, że to element większej całości i gdybyśmy nie dokonali otwarcia, to nie można by było korzystać również np. z placu zabaw (powstał, podobnie jak pomost w ramach inwestycji z budżetu obywatelskiego – red.) – mówi dyrektor. Ale podkreśla, że temat zamknięty nie jest. Zwłaszcza, że całe zadanie jest objęte 7-letnią gwarancją.