Popularne kąpielisko zamknięte. W wodzie są bakterie

Kradli w chełmskiej drogerii. Kto zna tych ludzi?

Ona wkroczyła do akcji w połowie kwietnia. On z kolei działał w chełmskiej drogerii w maju. Oboje kradli kosmetyki. Do dziś, ani kobiety, ani mężczyzny nie udało się zatrzymać. Policja nie wie też, kim są ci ludzie. Prosi o pomoc w ustaleniu ich personaliów.