Posłanki PO: Rozliczymy PiS ze wszystkich afer

Posłanki PO z oburzeniem komentowały proceder ujawniony w artykule Onetu, nazywając działania Suwerennej Polski „zorganizowaną grupą polityczną noszącą znamiona przestępczej”.

– Zupełnie przypadkowo pan Romanowski w Aleksandrowie zarejestrował własny komitet wyborczy (chodzi o KWW Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego, który w wiosennych wyborach samorządowych wystawiał swoich kandydatów w powiecie biłgorajskim – red.), którego szefem został były dyrektor Lasów Państwowych i brat rodzony byłej posłanki Agaty Borowiec – mówiła z przekąsem Marta Wcisło, nawiązując w ten sposób do Andrzeja Borowca, pełnomocnika komitetu Romanowskiego i nowego wójta Aleksandrowa.

Przypomniała też, że „zupełnie przypadkowo” OSP w Aleksandrowie otrzymało 20 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. – To niebywały wstyd, to złodziejstwo – oceniła sytuację Małgorzata Gromadzka. Stwierdziła, że Suwerenna Polska zawłaszczyła spółki skarbu państwa i Lasy Państwowe, by wykorzystywać je w wyborach. I dodała. – Nasi wyborcy często pytają, dlaczego nas w kampanii na Lubelszczyźnie tak mało widać. A odpowiedź jest oczywista. My nie mamy tajnych drukarni i drukujemy swoje banery i billboardy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Tą sprawą będziemy się zajmować w ramach rozliczeń afer PiS w zespole parlamentarnym Romana Giertycha, który właśnie został powołany. Bo nie może tak być, że pieniądze, które powinny trafić do ofiar przestępstw są wykorzystywane na kampanie polityczne, zarówno parlamentarną jak i samorządową – zapowiedziała Marta Wcisło.