Powinni siedzieć, ale się ukrywali. Do czasu

– Poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Zamościu 23-latka z Zamościa funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali na jednym z osiedli na terenie miasta. Mężczyzna był wcześniej karany za kradzieże i kradzież rozbójniczą. Do odbycia ma karę pozbawienia wolności w wymiarze roku i 5 miesięcy. 23-latek trafił do zakładu karnego – relacjonuje sytuację sprzed dwóch dni Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka policji w Zamościu.

Kolejnego poszukiwanego człowieka namierzyli tego samego dnia policjanci z Łabuń. 40-latek miał do odsiadki 7 miesięcy za krótkotrwał użycie pojazdu. On również trafił ostatecznie do więzienia

Podobną interwencję przeprowadzili też mundurowi ze Szczebrzeszyna.

– Zgłaszająca poprosiła o pomoc służby, ponieważ jej pijany krewny wszczął awanturę. Jak się okazało awanturnik był poszukiwany. Sąd Rejonowy w Zamościu. 33-latek za kratkami spędzi blisko miesiąc za wykroczenie jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości – podsumowuje policjantka.