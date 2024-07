Przewrócona łódka i dryfujący mężczyzna. Od tragedii mogły go dzielić chwile

Policjanci w Nieliszu otrzymali zgłoszenie o przewróceniu żaglówki i dryfującym mężczyźnie na tamtejszym zalewie. Poszkodowanemu pomógł kapok, który utrzymywał go na wodzie. Gdyby jednak nie szybka interwencja patrolujących teren „wodniaków” nie wiadomo, jak cała sytuacja by się zakończyła.

Żaglówką pływał 60-latek ze Stalowej Woli. Jak opowiadał – jego łódka wypłynęła na mieliznę, a silne podmuchy wiatru i wysokie fale ją przewróciły. Mężczyzna sam próbował postawić żaglówkę, jednak został zniesiony przez prąd. Dodatkowo kapok, w który był ubrany wysunął się z niego. Żeglarz był trzeźwy i nie potrzebował pomocy medycznej.

Policjanci apelują o ostrożność. Lato to idealna pora na wypoczynek nad wodą, zawsze jednak trzeba kierować się ostrożnością i zdrowym rozsądkiem. Niestety, tylko od początku wakacji w naszym regionie utonęły już 3 osoby.

Służby ratunkowe przypominają najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować wypoczywając nad wodą:

Odpowiednie przygotowanie

Zanim wyruszysz na spływ, sprawdź warunki pogodowe oraz stan rzeki lub jeziora. Dostosuj trasę do swoich umiejętności. Upewnij się, że twój sprzęt jest w pełni sprawny, nie ma w nim uszkodzeń, pęknięć ani wycieków. Sprawdź, czy posiadasz niezbędne wyposażenie, jak wiosła i kamizelki asekuracyjne. Dobrą praktyką jest posiadanie przy sobie naładowanego telefonu komórkowego do kontaktu w przypadku zagrożenia. Pamiętaj także o zaopatrzeniu się we właściwą odzież, odpowiednią na zmienne warunki atmosferyczne. Warto również zainwestować w obuwie o antypoślizgowej podeszwie, które ułatwi poruszanie po śliskich kamieniach czy błotnistym dnie rzeki.

Zachowaj umiar

Unikaj ryzykownego pokonywania nurtu rzeki. Pamiętaj, że korzystając z obiektów pływających, np. kajaka, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przed lub w trakcie spływu. Alkohol negatywnie wpływa na koordynację ruchową i zdolność do oceny sytuacji na wodzie.

Zabezpiecz ekwipunek

Odpowiednio zapakuj bagaż oraz umieść go w takim miejscu, aby nie przeszkadzał w czasie wiosłowania. Zadbaj, aby rzeczy zostały stabilnie zamocowane i nie przesuwały się. Sprzęt elektroniczny najlepiej umieścić w nieprzemakalnym etui.

Pamiętaj o podstawowych zasadach poruszania się

Unikaj płynięcia zbyt blisko brzegów lub przeszkód. Utrzymuj bezpieczny dystans między kajakami.

Wybierając się nad wodę, pamiętajmy również o numerach alarmowych:

112 - numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

601 100 100 – numer alarmowy koordynacji ratownictwa wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR)