Przychodzisz z plastikiem, wracasz z kwiatkiem. Taka akcja w galerii handlowej

Płacili po 60 zł a teraz muszą wydać ponad 200 zł. W Zamościu przedsiębiorcy dostali nowe rachunki za śmieci

Chyba czas przenieść biznes do Świdnika. Sąsiadka płaci za śmieci tyle samo co za lokal. Było 67 zł, teraz 230 zł. Nie, no delikatnie się zdenerwowałam. Tak zamojscy przedsiębiorcy komentują nowe stawki za śmieci. W tym miesiącu zmieniły się zasady naliczania należności. Podwyżki sięgają kilkuset procent