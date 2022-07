Nie żyje Tomasz H. poszukiwany za zamordowanie żony

Carnaval Sztukmistrzów 2022. Cyrkowcy, artyści i ludzie pozytywnie zakręceni [zdjęcia]

Artystyczna podróż w czasie, dużo humoru i akrobatyki, a to wszystko w imię cyrkowej sztuki. Piątek to drugi dzień Carnavalu Sztukmistrzów, ulicznego festiwalu nowego cyrku w Lublinie. Do niedzieli ciekawych wydarzeń nie zabraknie