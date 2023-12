Rozbito grupy zajmujące się przemytem ludzi

Rozbite grupy miały charakter zorganizowany i międzynarodowy. Ich działalność była prowadzona na dwóch kierunkach przerzutowych – „szlakiem białoruskim” i „szlakiem bałkańskim”.

– W pierwszym przypadku migranci ze swoich krajów pochodzenia drogą lotniczą przedostawali się do Rosji lub bezpośrednio na teren Białorusi, skąd dowożeni byli w rejon granicy polsko – białoruskiej, którą następnie pieszo przekraczali nielegalnie poza terenem przejść granicznych. Po stronie polskiej odbierani byli przez organizatorów procederu lub osoby z nimi współpracujące, a następnie samochodami transportowani do krajów Europy Zachodniej. W „szlaku bałkańskim” zidentyfikowany kanał przerzutowy przebiegał z kraju pochodzenia migrantów do Europy drogą morską, następnie lądową przez kraje Europy południowej, aż do Polski, a docelowo do krajów Europy Zachodniej – wyjaśnia kapitan Straży Granicznej Dariusz Sienicki.