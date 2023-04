Rozbój pod zamojskim lokalem. "To była grupka młodych mężczyzn"

– Zgłoszenie o szarpaninie pomiędzy klientami jednego z zamojskich lokali dyżurny otrzymał w sobotni wieczór. Natychmiast skierował tam policyjne patrole – relacjonuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło.

Okazało się, że kiedy jeden z klientów lokalu wyszedł na zewnątrz został zaatakowany przez młodych mężczyzn. Jeden z napastników przyparł go do muru i przytrzymał, a drugi wyjął z wewnętrznej kieszeni kurtki należący do 54-latka portfel z gotówką.

– Młodzi ludzie zabrali 400 złotych i uciekli – dodaje Krukowska – Bubiło. – Już w niedzielę zostali zatrzymani czterej mieszkańcy gminy Zamość w wieku 18 – 21 lat. Dwaj z nich, w wieku 18 i 20 lat, usłyszeli zarzuty rozboju. Odpowiedzą za to, że działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i ukradli należące do niego pieniądze.

Sąd zdecydował już o ich aresztowaniu na najbliższe trzy miesiące.

Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.