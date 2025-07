Ruszają zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy. Tegoroczne hasło to "Pielgrzymi nadziei"

"W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jedną z najbardziej poruszających przypowieści Jezusa. Opowieść o miłosiernym Samarytaninie mówi nam nie tylko o tym, kto jest naszym bliźnim, ale przede wszystkim o tym, jakimi ludźmi mamy się stawać. Bo bliźni to nie tylko ktoś, kto mieszka obok nas, z kim się spotykamy czy współpracujemy" - pisze w odczytywanym 13 lipca liście ks. Marek Mazurek, dyrektor Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej do Częstochowy.

I dalej dodaje: "Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie to także historia o drodze. Każdy z nas idzie swoją drogą przez życie. Czasem z góry, czasem pod górę. Z oczami bardziej lub mniej otwartymi na drugiego człowieka. I właśnie dlatego tak bardzo potrzebujemy zatrzymać się i pójść za Jezusem w sposób bardziej świadomy. (...) Pielgrzymka na Jasną Górę to nie tylko wędrówka ciała, to pielgrzymka serca. To okazja do zrzucenia ciężarów codzienności, by spojrzeć głębiej na siebie, na innych, na Boga".

Doroczna pielgrzymka zamojsko-lubaczowska będzie już 43. z kolei. Ruszy tradycyjnie z Zamościa, po mszy świętej w Katedrze 2 sierpnia. Ale już jakiś czas wcześniej rozpoczną się zapisy do udziału w niej.

Termin początku rejestracji wyznaczono na 21 lipca. Będzie prowadzona w kilku parafiach diecezji:

Biłgoraj – parafia pw. św. Marii Magdaleny

Hrubieszów – parafia pw. Ducha Świętego

Lubaczów – parafia pw. św. Karola Boromeusza

Tomaszów Lubelski – parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zamość – parafia pw. św. Brata Alberta

Wiadomo już również, jacy duchowni będą opiekunami poszczególnych pielgrzymkowych grup.

Grupa biłgorajska (bł. ks. Jerzego Popiełuszki) – ks. Mateusz Kozyra z parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju

Grupa hrubieszowska (św. Wojciecha) – ks. Tomasz Żurawel z parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie

Grupa lubaczowska (św. Stanisława) – ks. Roman Karpowicz z parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie

Grupa tomaszowska (św. Józefa) – ks. Adam Malinowski z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

Grupa zamojska (św. Tomasza) – ks. Andrzej Wąsek z parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.

Warto wspomnieć, że grupę św. Józefa z Tomaszowa Lubelskiego każdego roku zasilają pielgrzymi z Bełza na Ukrainie, którzy wyruszają na szlak już 31 lipca.

Koszt udziału w tegorocznej pielgrzymce to 250 zł. W tym jest transport, ubezpieczenie oraz pakiet pielgrzyma. Jak co roku, przewidziano zniżki dla rodzin. Co ważne, nie trzeba wcale przejść całej trasy. Do pątników każdy ma szanse dołączyć w wybranym momencie i nawet wtedy zapisać się w mobilnym sekretariacie na postoju.