Rybak wrócił na cokół. Jest odnowiony i lepiej eksponowany

W zeszłym tygodniu odbyło się ponowne odsłonięcie rzeźby zaprojektowanej jeszcze w XX wieku przez Eugeniusza Pola, a wykonanej w Pracowni Sztuk Plastycznych w Lublinie. "Rybak" stanął przy ulicy Partyzantów w Zamościu, gdy w 1964 roku otwierano tutaj oficjalnie Powiatowy Dom Kultury, dzisiejszy ZDK.

Wiosną rzeźba została jednak zdemontowana i przekazana do renowacji. Było to możliwe, bo dom kultury na wykonanie prac wartych 59 tys. zł uzyskał ok. 53 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.