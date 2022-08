Jeden minister każe strzelać uczniom, drugi zachęca niemal wszystkich

A może na Roztocze? Urokliwa kraina promuje się w Lublinie

Gazowana woda prosto z saturatora i krówkowe fondue codziennie od godz. 14 do 18 można dostać w ogródku Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na deptaku w Lublinie. Do tego, by jeszcze w te wakacje odwiedzić Zamość i Roztocze, LROT namawiać będzie przez tydzień.