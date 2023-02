Szybki jak policjant w Zamościu. Na miejscu w niespełna 7 minut

Te statystyki ze średnim czasem oczekiwania na przyjazd patrolu to tylko jedno z zagadnień ujętych w informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2022 rok, którą miejscy radni mają przyjmować na najbliższej, poniedziałkowej sesji.

Z dokumentu wyłania się jednak raczej mało optymistyczny obraz. Bo okazuje się, że przestępstw dokonanych w Zamościu przybyło (stwierdzono ich łącznie 1154, czyli o 40 więcej niż w 2021, natomiast tylko kryminalnych 738, czyli o 91 więcej), a ich wykrywalność spadła o blisko 2 proc.

Uaktywnili się zwłaszcza złodzieje. Kradzieży odnotowano 151 (w 2021 – 106), a tych z włamaniem 68 (36). Zamojscy policjanci przyjęli również 39 zgłoszeń o uszkodzeniu mienia, a także 28 o uszczerbku na zdrowiu. W obu przypadkach również notowany był wzrost w porównaniu z rokiem 2021. Na identycznym poziomie pozostała zaś liczba rozbojów (11) oraz bójek i pobić (10).

Niestety, „rozbrykała się” młodzież. Nieletni w Zamościu dopuścili się 32 przestępstw (w 2021 – 13), a dominowały te narkotykowe (9), bójki (8) oraz rozboje i wymuszenia (6).

Interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy KMP w Zamościu było w ciągu tych 12 miesięcy 8847 (spadek z 10 319), z czego najwięcej na os. Orzeszkowej i Oboźnej (1261), a także os. Promyk, św. Piątka i Zamczysko – 1131 oraz na Starym Mieście – 789.

Były też inne spadki. Bo np. stwierdzono 220 przestępstw gospodarczych (w 2021 – 270), a tych narkotykowych odnotowano 94 (rok wcześniej 100). Zmalała również liczba stwierdzonych wykroczeń z 44 637 do 36 038, przy czym najwięcej było drogowych (tu liczone dla całego powiatu) – 27 587 w porównaniu z 32 766 w 2021.

W samym Zamościu doszło do 22 wypadków (wzrost o 7), z czego 3 były na ul. Wyszyńskiego, a po 2 na ul. Zamoyskiego, Kilińskiego i Hrubieszowskiej (tu wydarzył się jedyny śmiertelny). Ubyło natomiast kolizji, których liczba spadła rok do roku z 806 do 587.

W skali całego powiatu zamojskiego wypadków odnotowano 56 (w 2021 – 65). W ich wyniku śmierć poniosło łącznie 8 osób, a 50 zostało rannych (w 2021 było to odpowiednio 11 i 68).

– Ważnym czynnikiem w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie zamojskiego powiatu jest niewątpliwie szybka reakcja policji na zgłoszenie – podkreśla w przygotowanej dla radnych informacji mł. insp. Tomasz Halinowski, I zastępca komendanta miejskiego policji w Zamościu.

Jak to wyglądało w mieście? Średni czas reakcji (od przyjęcia zgłoszenia do przybycia patrolu na miejsce) w przypadkach pilnych, czyli np. zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo z szansą na zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku wyniósł w Zamościu 6 minut i 43 sekundy (dla powiatu zamojskiego to 8 minut i 6 sekund), zaś w interwencjach kwalifikowanych jako zwykłe – 12 minut 25 sekund (w powiecie 14 minut i 19 sekund). Halinowski zapewnia w swoim raporcie, że taki czas reakcji plasuje KMP Zamość w czołówce całego garnizonu. Ta średnia dla całego województwa w przypadkach pilnych to 8 minut i 27 sekund, a w skali kraju 9 i pół minuty.