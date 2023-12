Szykują ponad 100 paczek dla ubogich rodzin. Zbiórka u św. Brata Alberta

Akcja „Paczka dla bliźniego” jest organizowana już od czterech lat, dwa razy do roku, przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Ta rozpoczęta niedawno potrwa do 21 grudnia. Później wolontariusze Spichlerza św. Brata Alberta w Zamościu wszystkie zgromadzone produkty posegregują, popakują i dostarczą potrzebującym rodzinom. Jest ich sporo. Na ten moment ok. 120.

– To nie tylko mieszkańcy Zamościa i najbliższych okolic, ale też położonych dalej miejscowości. Jedna z paczek pojedzie np. do Obszy w powiecie biłgorajskim – zdradza Anna Janczyk, koordynatorka Spichlerza.

Lista potrzebujących powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie osób zaangażowanych w prowadzenie tego miejsca. Wiele rodzin od lat korzysta tutaj ze wsparcia. Niektórzy sami zgłaszają się z prośbą o pomoc. – Zawsze staramy się weryfikować, czy paczki trafiają rzeczywiście tam, gdzie pomoc jest naprawdę potrzebna – podkreśla Janczyk.

Jednocześnie apeluje o dalsze wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia. Bo czasu do świąt coraz mniej, a im więcej produktów uda się zgromadzić, tym bogatsze będą mogły być święta ubogich. – Już trochę darów mamy, ale zawsze może być lepiej – przyznaje pani Anna.

Czego potrzeba? Mile widziane są kasze, ryże, makarony, konserwy, pasztety, olej, owoce i warzywa w puszkach, słodycze, kawa, herbata, soki, mleko uht, płatki do mleka, a także żywność w słoikach, również kako, miód albo dżemy. Przydadzą się również kosmetyki, środki czystości, chemia.

To wszystko można dostarczać od powiedziałku do piątku na ul. Dembowskiego 24 do kancelarii parafii pw. św. Brata Alberta (w godz. 8-9 i16-17) albo przynosić do kościoła w trakcie nabożeństw. A jeśli ktoś ma do Zamościa daleko, może dołączyć się do akcji dokonując wpłat na konto: 17 1500 1807 1218 0000 3340 0000 z dopiskiem „Paczka dla bliźniego”.