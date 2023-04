Tajemnicze wzory na polu koło Szczebrzeszyna. Są na 3 hektarach. Wideo

Oglądając film można mieć kilka skojarzeń. Może to pozostałość po ubiegłorocznych pracach polowych, ale na to wzór nakreślony na ziemi jest zbyt nieregularny. Być może to ślad po landarcie, czyli wielkich naziemnych obrazach, które najlepiej widać z dużej wysokości? Można także podejrzewać, że to jakieś wysianie roślin, które dopiero mają być landartem.

Na razie nie można udzielić jasnej odpowiedzi i nie zna jej Ryszard Molas, który umieścił film w internecie. Informuje, że ten piktogram znajduje się na polu w okolicach Szczebrzeszyna.

- Przypadkowo zarejestrowała go kamera naszego drona. Z powierzchni ziemi jest on nieczytelny. Widać tylko, że zboże miejscami rośnie szybciej i ma bardzo intensywny, zielony kolor. W pozostałej części pola, a właściwie dwóch sąsiednich pól, zboże jest mniej wyrośnięte i wypłowiałe – opisuje pan Ryszard.

Dodaje, że zielone pasy mają szerokość ok. 80 cm i tworzą „dziwny rysunek, jakby piktogram”. To różnej wielkości okręgi.

- Ramy tego osobliwego obrazu stanowią miedze z kwitnącą tarniną. Całość ma długość 550 metrów i powierzchnię około 3 ha. Pokazujemy ten obraz z wysokości ok. 50 metrów z nadzieją, że ktoś pomoże w rozwikłaniu zagadki jego pochodzenia – pisze w sieci pan Ryszard.