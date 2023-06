Takich zabawek nie ma nikt. Tylko dzieci w Zamościu

– Autorów, czyli dzieci i ich rodziców, ograniczała tylko wyobraźnia – podkreśla Aleksandra Baranowicz, dyrektor PM nr 7.

Przyznaje, że jest zachwycona tym, co na konkurs przygotowano, bo zabawki są dopracowane, bardzo estetyczne, ale też niezmiernie pomysłowe i kreatywne. Na pewno spełnią role, jakie powinny spełniać. Powstało bowiem kilkanaście unikatowych pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – I nie zostawimy ich tylko dla siebie, będziemy się też dzielić z innymi placówkami – obiecuje dyr. Baranowicz.

Czym będzie się można bawić? Np. starannie wykonaną z kartonu pralką automatyczną (do złudzenia przypominającą prawdziwą), do której dołaczony jest też koszyk z ubraniami. Wkładając je do bębna pralki, dziecko nauczy się dobierać odpowiednio kolory tak, by np. żółta bluzeczka nie pofarbowała, piorąc z granatowymi spodenkami.

– Mamy też niezwykłą książeczkę, której każda strona jest inna i stawia przed dzieckiem inne zadanie. Na jednej kartce trzeba np. nakarmić króliczka, na innej nastawić zegar, a na kolejnej np. ubrać laleczkę – opowiada z entuzjazmem Aleksandra Baranowicz. I dodaje, że każda praca była niezwykła.

W konkursie wzięli udział reprezentanci także czterech innych placówek działających w Zamościu: Niepublicznego Przedszkola „Ziarenko 2” z Oddziałami Integracyjnymi, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Przedszkola nr 3 Specjalnego przy SOSW.

Wszyscy twórcy pracowali ze wsparciem swoich rodziców. – A przypuszczam, że w niejednym przypadku również starszego rodzeństwa, babć czy dziadków. Dzięki temu spełnione zostało jedno z założeń czyli wzmacnianie więzi między dziećmi a dorosłymi – uważa Aleksandra Baranowicz. Jej zdaniem, dla rodziców to bezcenne, bo konstruując zabawki „pod swoje dzieci” mogli jeszcze lepiej poznać ich zainteresowania i potrzeby.

– Ja, jako rodzic dziecka, które brało udział w konkursie, dziękuję za wyjście z inicjatywą i danie naszym niepełnosprawnym dzieciom możliwości pokazania swojej wyobraźni i talentu . Oby więcej takich przedsięwzięć – ocenia inicjatywę przedszkola pani Sylwia.

Ważne jest również to, że w tym konkursie przegranych nie było.W najmłodszej grupie 3-4-latków jury doceniło zabawki, które wykonali Julia Jagiełło i Szymon Fedak z Ziarenka oraz Krzysztof Kania z PM nr 7. Wyróżnienie trafiło do Julii Farfus z OERW.

Jakub Skotarski (PS nr 3) oraz Emilia Harasiuk i Anna Kabasińska (PM nr 7) to laureaci nagród w kategorii dzieci 5 i 6-letnich. Wyróżniony został zaś Karol Wróbel z Siódemki.

Wśród najstarszych konstruktorów (7-8 lat) nagrody otrzymali: Lena Pasieczna (PSONI), Kacper Bratko i Mateusz Zakrzewski (OREW), a laureatka wyróżnienia to Natalia Mróz (PSONI).