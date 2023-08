Telewizor za najpiękniejszy ogród. Mieszkańcy wybiorą

„Celem jest promowanie dbałości o własne i miejskie otoczenie oraz pokazanie, że można coś zrobić bezinteresownie, po prostu, żeby było miło i ładnie. Często kwiaty, dekoracje nie tylko zdobią nasze balkony, ogródki i podwórka, ale również „cieszą oko” rodziny, sąsiadów, turystów” – tłumaczą organizatorzy.

I czekają na zgłoszenia do konkursu. – Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Zamościa, który stworzył miejsce, którym chciałby się pochwalić, które cieszy jego samego, ale też sprawia wielką radość innym – mówi Barbara Godziszewska, dyrektor Wydziału Pomocji i Turtystyki IM Zamość.

Zdjęcia swoich balkonów, podwórek czy ogródków, zarówno tych przydomowych, jak i tworzonych np. przy blokach, obok staromiejskich kamienic, w przestrzeniach wspólnych należy wysłać do 31 sierpnia.

Można to zrobić za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej ZGL, mailem na adres: zgl@zgl-zamosc.pl (wówczas formularz musi być wydrukowany, wypełniony i zeskanowany) w temacie wpisująć KONKURS albo tradycyjną pocztą do siedziby miejskiej spółki przy ul. Peowiaków 8.

Jest o co walczyć, bo nagrody przygotowano cenne. – To dzięki naszemu sponsorowi Brico Marche – podkreśla Godziszewska. Zdobywca pierwszego miejsca dostanie 32-calowy telewizor wartości ponad 700 złotych, a poza tym jeszcze 500 zł na karcie podarunkowej do wydania w Brico.

Druga nagroda to wkrętarka z akumulatorem i talon na 300 zł, a trzecie – szlifierka kątowa plus 200 zł na wydatki.

Przewidziano również sporo wyróżnień, także premiowanych kartami podarunkowymi. Ponadto każdy uczestnik otrzyma kartę Moje Brico, która po zarejestrowaniu uruchmi rabat.

Jest poza tym nagroda specjalna. Jeszcze cenniejsza, wartości 15 tys. zł. Tyle ZGL zamierza wydać na przeprowadzenie remontu części wspólnej którejś z nieruchomości z terenu Starego Miasta, np. klatki schodowej czy terenu wokół budynku.

Lokalizację wskaże zaś mieszkaniec zasobów miejskiej spółki, który w konkursie wystartuje i spośród innych zamieszkujących lokale komunalne zdobędzie największą liczbę głosów.

O tym kto wygra, nie będą jednak decydować urzędnicy ani żadni eksperci powołani przez organizatorów, ale mieszkańcy Zamościa w głosowaniu online. To rozpocznie się już po skompletowaniu zgłoszeń, a więc na początku września.