To są nasze domy, to jest nasze życie. Protesty przeciw CPK w Zamościu i Krasnymstawie [zdjęcia]

Kiedy Agnieszka Struk ze Żdanowa mówi o planach budowy kolei, zaczyna płakać. W swoim nowym domu, z mężem i córeczkami, które zabrała na protest, mieszka dopiero kilka lat. Razem go budowali, urządzali, a teraz mieliby stracić? – To nie jest po prostu dom, to jest DOM moich dzieci – tłumaczy kobieta.

Izabela Wojtal z Krasnegostawu także nie jest w stanie powstrzymać łez. Swój dom, położony w pobliżu zabytkowego stawu, kupiła 15 lat temu, ma przy nim sporą działkę, zawsze bardzo dbała o ogród.

– Nikt mi tego nie dał, sama na wszystko zapracowałam, a potem latami remontowałam. I teraz ktoś chce mi to zabrać. Ot tak. Żadne pieniądze nie zwrócą mi trudu, zmęczenia, stresu, pracy – mówi kobieta. I naprawdę jest przerażona budową linii szybkich kolei, bo którykolwiek wariant by nie wygrał... wszystkie idą przez jej podwórko. – To jest tragedia po prostu i ja nikomu na to nie pozwolę. Nie wiem, co zrobię, ale nie pozwolę – zapowiada krasnostawianka.

Jerzy Ostropolski z Krasnegostawu mieszka w swoim domu od 50 lat. Nie wyobraża sobie, aby miałby teraz, w wieku 67 lat, gdziekolwiek się wyprowadzać. I dlatego się martwi, bo on też być może zakwalifikuje się do wywłaszczeń. – A tak się dopiero cieszyłem, że nam kanalizację zrobili, gaz doprowadzili, szosa jest nowa. No to teraz chcą to wszystko wyburzać – martwi się starszy pan.

– Protestujemy, bo dla nas to ostatni dzwonek, jeśli nic nie zrobimy, będzie po nas – mówi Mariusz Wrona z Krasnegostawu. Na piątkowych pikietach akcja się nie zakończy. – My w tym tygodniu ruszymy z ofensywą. Zapukamy do drzwi wszystkich decydentów, niech parlamentarzyści pokażą, jak nas bronią. I nie poddamy się – zapowiada Joanna Maślana.

Takich protestów jak zamojski i krasnostawski dzisiaj w całej Polsce było dużo, dużo więcej.

Kilka słów o CPK

Centralny Port Komunikacyjny to największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce, zakładająca budowę między Warszawą a Łodzią potężnego lotniska, które miałoby stać się także potężnym centrum przesiadkowym, gdzie zbiegać by się miały linie kolejowe z najdalszych zakątków kraju. Jedną z tzw. dziesięciu szprych uwzględnionych w programie miałaby być trasa z CPK aż do granicy państwa. Obecnie trwające w Lubelskiem protesty dotyczą planowanej budowy linii nr 54 na trasie Trawniki – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec. Koszty całości są szacowane na co najmniej 35 mld zł, a sporą część ma wyłożyć UE. Teoretycznie budowa powinna się rozpocząć w przyszłym roku. Finał całości nie wcześniej niż w 2033 roku.