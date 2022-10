Traktorem wjechał w dom. Wszystko przez alkohol

Tabletki z jodkiem potasu. "Używa się ich tylko w przypadkach absolutnie koniecznych"

Przyjmowanie tabletek z jodem nie jest obojętne dla zdrowia. Używa się ich tylko w przypadkach absolutnie koniecznych np. gdyby doszło do użycia broni jądrowej i to na określonym, bliskim terenie, a już na pewno pomysł, że sobie wezmę na zapas, na wszelki wypadek, jest czymś absolutnie nie do pomyślenia i bardzo szkodliwym – rozmowa z dr hab. Bożeną Jasińską z Instytutu Fizyki UMCS.