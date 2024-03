Trzecia droga „się rozjeżdża”? PSL wygryzł kandydatów Polski 2050 z list w powiecie zamojskim

– Jak się dowiedziałem, że stało się to już w czwartek, kilka godzin po naszej prezentacji, to byłem w ciężkim szoku. Przecież ustalenia były jasne, że dzielimy się pół na pół miejscami. A tu nagle nasi ludzie po prostu zostali skreśleni, a w ich miejsce pojawili się inni, z tego co wiem, to z „łapanki” – mówi nam jeden z usuniętych z listy kandydatów Polski 2050.

Oburzenia sytuacją nie kryje również poseł Sławomir Ćwik. W przesłanym nam oświadczeniu zapewnia, że rozmowy Polski 2050 z przedstawicielami PSL w regionie trwały kilka tygodni. Zakończyły się z pozoru zgodnie.

– Po ustaleniu najważniejszych kwestii, wstaliśmy od stołu i podaliśmy sobie rękę, co uznałem, za zawarcie porozumienia. Pozostały do omówienia szczegóły w jednym z sześciu okręgów. Z przykrością stwierdzam, że przedstawiciele PSL z powiatu zamojskiego, gdzie liderem jest pan Arkadiusz Bratkowski niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz bez naszej wiedzy i zgody samodzielnie dokonali zgłoszenia kandydatów z listy Trzeciej Drogi w okręgach od 2 do 6 bez uwględnienia kandydatów zgłaszanych przez Polskę 2050 – stwierdza Ćwik.

Przypomina też, że już w czasie wyborów parlamentarnych Arkadiusz Bratkowski postąpił niezgodnie z ustaleniami liderów partii. Bo postanowił walczyć o mandat senatora dla siebie, łamiąc pakt senacki ówczesnej opozycji.

Mimo tego ewidentnego zgrzytu w powiecie zamojskim, Sławomir Ćwik zapewnia, że w pozostałych regionach Polska 2050 i PSL w ramach koalicji Trzeciej Drogi współpracują bardzo dobrze.

– Chciałbym podziękować naszym kandydatom, którzy byli gotowi do startu w wyborach za ich zaangażowanie i chęć startu w wyborach i przeprosić ich za zaistniałą sytuację, choć te przeprosiny należą im się od osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację – podsumowuje parlamentarzy z Zamościa.