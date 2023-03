Ulgi, zniżki i preferencje. Ale tylko dla tych z miasta

Decyzja w sprawie wprowadzeniu programu „Karta Zamościanina” została podjęta na ostatniej sesji. Głosując w tej sprawie radni miejscy, co zdarza się dość rzadko, byli absolutnie jednomyślni. Wszyscy poparli pomysł na to, aby osoby mieszkające w Zamościu i tutaj odprowadzające podatki były w jakiś sposób premiowane.

O samym pomyśle wprowadzenia takiego rozwiązania pisaliśmy jeszcze w lutym. Teraz wiadomo już, że „Karty Zamościanina” trafią do obiegu na pewno, a także, komu mają przysługiwać.

W przyjętym przez radnych regulaminie czytamy, że prawo do ich otrzymania będą mieli wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, rozliczający się w miejscowym urzędzie skarbowym, ale także osoby, które w nie osiągają dochodu opodatkowanego, ale korzystają ze świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz rozliczające się z podatku rolnego i zameldowane w mieście. Co ważne, prawo do zniżek gwarantowanych kartą przysługiwać ma także dzieciom dorosłych zamościan, ale również uczącej się młodzieży do 26 roku życia.

Na razie nie wiadomo dokładnie, jak duże będą i gdzie konkretnie obowiązywać mają upusty. Jeszcze przed oficjalnym przyjęciem programu magistrat informował, że wśród partnerów będą miejskie instytucje, np. OSiR, kino, dom kultury, ogród zoologiczny czy Miejski Zakład Komunikacji. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kilku obszarach, m.in. kultury, sportu i rekreacji, zdrowia, gastronomii i handlu, ale również np. strefy płatnego parkowania.

Możliwe więc, że tak jak w przypadku Zamojskiej Karty Seniora, do „Karty Zamościanina” włączą się także restauracje, punkty usługowe czy placówki medyczne.